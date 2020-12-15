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Dünya

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Thornton: PKK, IKBY'de bulunmaması gereken bir terör örgütüdür

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ile çatışmada hayatını kaybeden Peşmerge için başsağlığı dileyerek, 'PKK, IKBY'de (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) bulunmaması gereken bir terör örgütüdür.' dedi.

AA15 Aralık 2020 Salı 16:29 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 16:30
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Başkonsolos Thornton, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, PKK ile IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Peşmerge'nin ailesine başsağlığı diledi.

Thornton, mesajında ayrıca, "PKK, IKBY'de bulunmaması gereken bir terör örgütüdür." ifadesine yer verdi.

Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, önceki gece terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı yaralanmış, 1 Peşmerge yaşamını yitirmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ile yaptığı telefon görüşmesinde, PKK'nın Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınamıştı.

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