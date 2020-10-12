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Dünya

''PKK ile Haşdi Şabi Sincar'dan çıkarılacak''

Sincar Kaymakamı Mahma Halil, Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki anlaşma sonrası terör örgütü PKK ve Şii Haşdi Şabi güçlerinin Sincar'dan çıkarılacağını ifade etti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 08:59 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 08:59
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Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşma sonrası terör örgütü PKK ve Şii Haşdi Şabi örgütünün Sincar’dan çıkarılması bekleniyor. Sincar Kaymakamı Mahma Halil yaptığı açıklamada, Sincar kentinde durumun normalleşmesi için Bağdat ile Erbil arasında ABD’nin gözetiminde imzalanan anlaşmanın ardından terör örgütü PKK ile Şii Haşdi Şabi güçlerini kentten çıkarmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti. Halil, “Muhtemelen PKK kentten çıkmayı reddedecek ve bu da Birleşmiş Milletler (BM) ile ABD’nin gözetimindeki anlaşmaya karşı koymaktır. Irak hükümetinin görevi PKK ile Haşdi Şabi’yi kentten çıkarmaktır” dedi.

IKBY ile Bağdat arasındaki anlaşmanın BM ile ABD himayesinde imzalandığını vurgulayan Halil, kentin imarı için ABD ve BM’nin katkıda bulunacağını ifade etti.

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