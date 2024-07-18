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Dünya

PKK nedeniyle Sincar'a dönemeyen Yezidilerin kaldığı kamplar kapatılmayacak

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki evlerine, terör örgütü PKK'nın işgali nedeniyle dönemeyen Yezidilerin kaldığı kampların kapatılması kararının durdurulduğu belirtildi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
PKK nedeniyle Sincar'a dönemeyen Yezidilerin kaldığı kamplar kapatılmayacak
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Sincar'dan terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'teki saldırısı sonrası kaçarak Duhok'taki kamplara sığınan Yezidiler, bir başka terör örgütü olan PKK'nın ilçedeki işgali nedeniyle yaklaşık 10 yıldır evlerinden uzakta yaşıyor.

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığının daha önce aldığı 30 Temmuz 2024 tarihine kadar kampların kapatılması kararına rağmen, terör örgütü PKK'nın ilçedeki işgali ise evlerine dönmek isteyen Yezidileri yıllardır zorlu kamp hayatına mecbur bırakıyor.

Duhok Göç İdaresi, Afet ve Acil Durum Müdürü Pir Deyan Pir Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın kamplara ilişkin kararı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ve Sincarlı Yezidilere danışmadan aldığını söyledi.

Kampların durumuna ilişkin Irak merkezi hükümeti ile daha uygun bir mekanizmanın bulunması için istişareler yapıldığını belirten Cafer, "Kamplar hala olduğu gibi duruyor ve bu karar durmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Cafer, bazı kişilerin daha önce Sincar'a döndüğü ancak terör örgütünün işgali altındaki ilçede yaşanan "güvenlik sorunu, işsizlik ve hizmet yetersizliği gibi sebeplerden dolayı kamplara geri döndüklerini" dile getirdi.

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