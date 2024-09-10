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Dünya

PKK rahatsızlığını dile getirdi: Türkiye ile anlaşmak istiyoruz

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, terör örgütü PKK'dan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, Türkiye ile İran'la olduğu gibi bir güvenlik anlaşması imzalamak istediklerini söyledi.

AA10 Eylül 2024 Salı 17:01 - Güncelleme:
PKK rahatsızlığını dile getirdi: Türkiye ile anlaşmak istiyoruz
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Abbasi, Irak hükümetinin terör örgütü PKK'nın hareketlenmesinden ve ülkenin güneyinde bazı kentlerden gençlerin terör örgütüne katılmasından rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Abbasi, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE BAĞLANTILI PARTİLER KAPATILACAK!

"Türk tarafı PKK'nın varlığından (Irak'ta) büyük kaygı duyuyor." diyen Abbasi, "Irak, yasalara göre PKK'ya bağlı partileri kapatma kararı aldı. Irak hükümeti, PKK'nın hareketlenmesinden ve ülkenin güneyindeki Semave ve Nasiriye kentlerinden bazı gençlerin buraya (PKK'ya) katılmasından ciddi rahatsızlık duymaya başladı." ifadelerini kullandı.

Abbasi, Türkiye ile İran'la olduğu gibi bir güvenlik anlaşması imzalamak istediklerini de sözlerine ekledi.

  • Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi
  • terör örgütü pkk

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