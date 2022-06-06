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Dünya

PKK, Sincar'da Peşmerge kaçırdı

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bir Peşmerge'yi kaçırdığı belirtildi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
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Peşmerge güçleri Sincar sorumlusu Kasım Şeşo, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK'lılar Halid Reşo Berekat adlı bir Peşmerge'yi Sincar'da kaçırdı." dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Sincar sorumlularından Halef Halil de PKK'lıların Halid Reşo'yu öldürmek amacıyla evine saldırı düzenlediğini belirterek, "Ancak eşi evde olunca Halid Reşo'yu (öldürmek yerine) kaçırdılar. Durumdan haberdar edildik." diye konuştu.

KDP'lii yetkili Halil ayrıca son yıllarda Sincar'da yaşanan öldürme ve kaçırma olaylarının arkasında PKK'nın olduğuna işaret etti.

Kaçırılan Peşmerge'nin yakını Said Ali ise "Dün akşam Tel Üzeyir Kampı'nda PKK'lılar Halid Reşo'nun evine saldırarak onu kaçırdı. Akıbeti henüz belirsiz." ifadelerini kullandı.

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