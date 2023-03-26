PKK yandaşlarından Almanya'da provokasyon! Türk seçmenleri engelliyorlar

Almanya'nın birçok kentinde olduğu gibi, bir grup terör örgütü PKK yandaşı, Köln'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nun önünde toplandı.

Alman devletinin gösteriye izin vermesi, kentte yaşayan Türk vatandaşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Gösteri, Türkiye'de yapılacak seçimlere "dolaylı yoldan müdahale" olarak yorumlandı.

TÜRK VATANDAŞLARI TEPKİLİ

Yurt dışındaki Türk vatandaşları 14 Mayıs seçimleri için 2 Nisan tarihine kadar bağlı oldukları Başkonsolosluklara adres beyanlarını gerçekleştirmek zorunda.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların çoğu hafta ortası çalıştıkları için Konsolosluklarda hafta sonu yoğunluk yaşanıyor.

Konsoloslukların önündeki gösteriler nedeniyle, Türk vatandaşları hizmet alamıyor, adres beyanında bulunamadan dönmek zorunda kalıyor.