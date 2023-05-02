PKK yandaşlarından provokasyon: Türklerin oy kullanmasına engel olmaya çalıştılar

Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlar sandık başına gidiyor. Terör örgütü PKK yandaşları Paris, Strazburg ve Bordeaux'daki Türk konsoloslukları önünde de eş zamanlı provokatif eylem düzenledi. Fransız ve Belçika polisi de terör örgütü yandaşlarının eylemleri karşısında tepkisiz kaldı.

PKK YANDAŞLARINDAN SEÇİM PROVOKASYONU

Terör örgütü PKK yandaşları ise oy kullanmaya giden Türkleri hedef alıyor. Türkler, kurulan oy kullanma merkezine gittiklerinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonu ile karşı karşıya kaldı.

OY KULLANAN TÜRKLERİ SALDIRDILAR

Önce bir grup PKK sempatizanı oy kullanmaya gidenlere sözlü saldırıda bulundu. Ardından da yumruklarla saldırdı. Pazar günü oy kullanma merkezinin önündeki saldırıya Belçika polisi sessiz kaldı.

TÜRKLERİN OY KULLANMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Terör örgütü PKK yandaşları Paris, Strazburg ve Bordeaux'daki Türk konsoloslukları önünde de eş zamanlı provokatif eylem düzenledi. PKK paçavralarını sallayan terör destekçileri, Türklerin oy kullanmasını engellemek istedi.

TERÖR YANDAŞLARINA POLİSLER SESSİZ KALDI

Oy kullanma işlemini sabote etmek çalışan terör destekçilerine Türkler tepki gösterdi. PKK yandaşları ile Türkler arasında arbede yaşandı. Fransız polisi de terör örgütü yandaşlarının eylemleri karşısında tepkisiz kaldı.