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Dünya

PKK yandaşlarının muhtıra hazımsızlığı! Paçavralarla gösteri düzenlediler

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğiyle bilinen ve NATO'ya girmek için desteklerinden vazgeçtiklerini belirten İsveç'te terör yandaşları gösteri düzenledi. Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtırayı hazmedemeyen PKK yandaşları ellerindeki paçavralarla gösteri düzenledi.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
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İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıdı.

TERÖR ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ TAŞIDILAR

Üçlü muhtıranın iptal edilmesini isteyen eylemciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı.

Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı.

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