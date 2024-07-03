''PKK, yoksul halkın ve işçi sınıfının ekmeğine el uzatıyor''

Ozmani, terör örgütü PKK'nın kentte çıkardığı yangının halkın geçimi ve bölge ekonomisi üzerindeki zararına ilişkin açıklamada bulundu.

Geçmişte köylerden şehirlere getirilen ürünler sayesinde büyük bir ekonomik kazanç elde edildiğini hatırlatan Ozmani, terör örgütü PKK'nın bölgedeki işgali nedeniyle zarara uğradıklarını vurguladı.

Ozmani, "PKK 1991 yılından bu yana bu bölgede bize zarar veriyor. Bu örgüt halkın baba toprağına ve köyüne dönmesini engelliyor." ifadelerini kullandı.



Terör örgütü PKK'nın IKBY'nin ekonomisini bozduğu ve köylerin boşaltılmasına yol açtığına işaret eden Ozmani, "(PKK) Yüzlerce köyü yaktılar. Köyler yıkılmak üzere. PKK yoksul halkın ve işçi sınıfının ekmeğine ve rızkına el uzatıyor." diye konuştu.

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Terör örgütünün Musul'un Sincar ilçesindeki işgaline değinen Ozmani, Erbil ve Bağdat arasında imzalanan Sincar anlaşmasının da terör örgütü nedeniyle uygulanmadığını kaydetti.

Ozmani, "Sincar'daki durum da Duhok'a etki ediyor. Çünkü Sincar'dan kaçan Yezidiler, Duhok'ta kalıyor ve onların da işe ihtiyacı var." dedi.

Duhok Milli Çarşısı'nda dükkanı yanan 260 esnafın yangının failleri olan terör örgütü PKK mensuplarına karşı dava açacağını belirten Ozmani, taleplerini IKBY hükümeti aracılığıyla Irak hükümetine ileteceklerini söyledi.

Duhok'ta 1 Nisan 2014'te Milli Çarşı'da çıkan yangında 9 milyar dinar (6 milyon dolar) maddi hasarın oluştuğu açıklanmıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti. Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.