PKK'dan sinsi plan! Terör koridorunda 'işgal' seçimi

Terör örgütü YPG/PYD/SDG, Suriye'nin kuzeyinde bir oldu bitti ile üniter devlet yapısına sahip seçim hazırlığı yapıyor. PKK'ya muhalif ENKS gibi Kürt örgütlerinin itirazlarına rağmen seçmen kartlarının dağıtımına başlandı.

Terör örgütü PKK'nın çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 11 Haziran'da 7 sözde kantonda 'yerel seçim' yapılacağını duyurdu. Örgüt açıklamasına göre seçim, sözde Tabka Kantonu'ndaki 9, sözde Afrin-Şehba Kantonu'ndaki 5, sözde Deyrezor Kantonu'ndaki 18, sözde Fırat Kantonu'ndaki 16, sözde Rakka Kantonu'ndaki 12, sözde Münbiç Kantonu'ndaki 6 ve sözde Cizre Kantonu'ndaki 67 belediye için yapılacak.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, diplomatik ve askeri kaynaklarla yaptığı görüşmelerde terör örgütünü motive eden 6 ana başlık tespit ettiğini yazdı.

Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizinde bunları şöyle özetliyor:

1- SURİYE YORGUNLUĞU: Sözde 'Özerk yönetim' ilan eden terör örgütü, ülke içindeki istikrarsızlığı ve uluslararası düzlemde yaşanan 'Suriye yorgunluğu'nu fırsata çevirerek, nüfus alanını güçlendirmeyi hedefliyor. ABD seçimleri sonrası, ABD askerlerinin olası geri çekilme kararı öncesi 'konumunu pekiştirme' peşinde. Bir anlamda 'pazarlık gücünü' artırmak istiyor.

2- DEAŞ HEP BAHANE OLDU: Son gelişme, terör örgütünün asıl amacının DEAŞ'la mücadele olmadığını ve verilen destekleri kendi hedefini tahkim etmek için kullandığını bir kez daha kanıtladı.

3- İŞGALİ PEKİŞTİRME ADIMLARI: Terör örgütü, hep ne pahasına olursa olsun alan hakimiyetini güçlendirecek adımlar attı. Bazı Arap aşiretleriyle göstermelik temaslar kurdu, 'demokratik' profil için göstermelik hamleler yaptı. Bu noktada, krizin Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde çözülmesine öngören 2254 sayılı BMGK kararlarının bir anlamı kalmayacak. Bir gün PKK/YPG/SDG'ye destek veren üçüncü ülkeler Suriye'nin geleceğinde bir terör örgütüne alan açmaktan sorumlu tutulabilir.

4- SURİYE ÜNİTER BİR DEVLET: Sözde 'Özerk Yönetim'in, üniter devlet yapılanmasının bulunduğu Suriye'de seçim düzenleme hakkı bulunmuyor. Ayrıca süreç de şaibeli...

Muhaliflere baskı: Arap çoğunluk ve örgütün ideolojisini benimsemeyen Suriyeli Kürtler, türlü yöntemlerle bastırılıyor. Boykot kararı alan muhalif partilerin ofisleri basılıyor, yetkililerine saldırılar düzenleniyor.

Oy kullanacağı seçiyorlar: Sözde seçime girecek tüm adayların örgütle iltisaklı kişilerden oluşan sözde kuruldan onay alması isteniyor. Ayrıca örgütün 'zorunlu askerlik' sistemine girmeyene seçmen kartı verilmiyor.

Süreç örgüt kontrolünde: Aday belirlemeden, seçim sonuçlarına kadar her şey terör örgütünün kontrolü altında.

5- YENİ İSTİKRARSIZLIK KAPIDA: Boykot çağrıları, sözde seçime verilen destek ve bölgedeki aşiretlerin uzun süredir terör örgütüyle yaşadığı çatışmalar hesaba katıldığında bu hamlenin bölgedeki istikrarsızlığı daha da artıracağı gözüküyor.

6- SONRAKİ ADIM GENEL SEÇİMLER VE TANINMA: Terör örgütü, bu hamlesinden istediğini aldığında genel seçim ve tanınma talebini gündeme alacak. Bunun ortak bir Suriyelilik kimliği oluşturulması ve ulusal uzlaşı çabalarını zorlaştıracağı da aşikar.