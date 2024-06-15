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Dünya

PKK'lı teröristler Ziban'da bir sivili öldürdü

PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgal ettikleri Ziban köyünde alıkoydukları bir sivili öldürdü.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
PKK'lı teröristler Ziban'da bir sivili öldürdü
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler Ziban köyünde dün sabah saatlerinde bir sivili alıkoydu. Henüz belirlenemeyen bir noktaya götürülen A.İ.M. adlı kişi, teröristlerce silahla vurularak öldürüldü.

Öldürülen kişinin yakını Ebu İbrahim, AA muhabirine, A.İ.M'nin petrol mühendisi olduğunu ve herhangi bir askeri grupla bağlantısının bulunmadığını söyledi.

PKK/YPG'li teröristlerin A.İ.M'yi köye yaptıkları baskında alıkoyduğunu belirten Ebu İbrahim, "Sabah gelip onu aldılar. Öğle saatlerinde ailesi cesedine ulaştı. Vücudundaki bütün organlarını çalmışlar. Böbrek, akciğer, karaciğeri almışlar." dedi.

Teröristler Deyrizor'da işgal ettikleri Direnç köyünde de 9 Haziran'da A.H.D. isimli sivili aynı şeklide öldürmüştü.

  • Ziban köyü
  • Deyrizor

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