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PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.
 
Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.
 
Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti. 

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