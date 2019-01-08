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"PKK'nın belirlediği Sincar'daki sözde kaymakamı kabul etmiyoruz"

Irak Meclisinde Kürt asıllı Milletvekili Beşar Kiki, Irak hükümetinin onayı olmadan ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara aykırı olarak Sincar'da terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin baskısıyla sözde bir kaymakamı kabul etmediklerini bildirdi.

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Irak Meclisinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Kiki, yapığı yazılı açıklamada, Sincar'da terör örgütü PKK'nın tarafından bir kaymakamın belirlenmesine yönelik sert tepki gösterdi.

Örgütün ve bazı illegal güçlerinin ilçede varlığını sürdüğünü dikkati çeken Kiki, "Irak hükümetinin onayı olmadan ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara aykırı PKK unsurları ve Haşdi Şabi'nin baskısıyla belirlenen sözde bir kaymakamı kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Kiki, PKK'nın girişimiyle Sincar'da örgüte yakın isimlerden oluştuğu sözde idari yetkililerin belirlendiğini aktararak, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bu durumu önleyebilecek yetkili kişi olduğunu vurguladı.

Musul il meclisi dışında herhangi bir tarafın Sincar'da kaymakam seçme yetkisine sahip olmadığına işaret eden Kiki, ilçedeki kaosun sonlandırması gerektiğinin altını çizdi.

Bazı tarafların varlığı nedeniyle Sincarlıların kendi topraklarına geri dönüş yapmadığını hatırlatan Kiki, Sincar halkının yüzde 90'ının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki göçmen kamplarında yaşadığını kaydetti.

- Sincar'daki güç dengesi

Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığına bağlı Ezidi Peşmergeler ve terör örgütü PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017'ye kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

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