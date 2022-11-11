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Dünya

PKK'yı masum göstermeye çalıştı ama... Alman hakimden ders gibi sözler

Almanya'da terör örgütü PKK'ya destekle suçlanan örgüt üyesi Mirza Bilen'in yargılandığı davanın hâkimi alçak örgütün masum gösterilme çabasına tepki gösterdi.

Sabah11 Kasım 2022 Cuma 07:46 - Güncelleme:
PKK'yı masum göstermeye çalıştı ama... Alman hakimden ders gibi sözler
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Vahşi terör örgütü PKK'nın sözde Bavyera sorumlusu Mirza Bilen'in yargılandığı davanın hâkimi, PKK'nın masum gösterilme çabasına tepki gösterip, "Masum insanları öldürüyorsunuz" dedi.

Davanın görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanan PKK'lı Mirza Bilen, üç yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Sabah'ın haberine göre, Yabancı bir terör örgütüne üye olmaktan hüküm giyen Mirza Bilen'in mahkemede PKK'yı masum gösterme çabası ise boşa çıktı ve hâkim Michael Höhne, "Siz, yasak olan bir örgüte para toplayarak, bilinçli olarak güvenlik güçlerini ve sivilleri öldüren bir örgüte destek verdiniz" dedi.

Mayıs ayından bu yana hâkim önüne çıkan PKK'lı Bilen, "Almanya, beni mücadelemden ötürü tutukladığı için utanmalı" diye konuşurken, hâkim Höhne, "PKK'nın ve yan kollarının saldırıları hiçbir hukuk sistemi tarafından kabul edilemez" cevabını verdi.

Höhne, "Burada yaşayan, değerler sistemini kabul etmeli. O da, insan yaşamının korunmasının en yüksek öneme sahip olması" diye konuştu.

DENETİM ALTINDA KALACAK

PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda bir değişiklik olmadığına dikkat çeken Höhne, "Siviller de olmak üzere insan yaşamını hedef almaktan vazgeçmedikleri gibi, daha da yoğunlaştırdılar" dedi. Hakim Höhne, "PKK'nın eylemlerini desteklemenizi ve takip edilmenizi skandal olarak görmeniz çekilir gibi değil" dedi ve cezaevinden çıkmasının ardından da denetim altında tutulmasına karar verdi.

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