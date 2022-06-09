PKK'yı seçtiler! Terör destekçisi vekil, Başbakan'ı parmağında oynatıyor

Türkiye'nin 'NATO'ya girmek istiyorsan terör örgütü PKK ile bağlantını kes' dediği İsveç'te PKK'nın destek verdiği milletvekili Kakabaveh'e Başbakan Anderson'un verdiği tavizler ülkede tepkilere neden oldu. İsveç basını Anderson'u, ipleri, şantajla hükümeti boyunduruğu altına alan Kakabaveh'in eline vermekle eleştiriliyor. Kakabaveh, gelecek haftaki bütçe görüşmeleri öncesinde İsveç hükümetini yine tehdit etti.

İsveç Başbakanı Magdelana Anderson, bir kez daha PKK ve uzantılarıyla organik bağı olan İsveç milletvekili Emine Kakabaveh'i ülkesinin çıkarlarına tercih etti. Önceki gün İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson'a yönelik, "artan çete suçlarını önleyememesi gerekçesiyle güvensizlik oylamasında Kakabaveh, PKK'dan aldığı talimat ve Anderson'dan aldığı güvenceyle çekimser oy kullandı.

Gensoru önerisinde bulunan muhalefet de ihtiyacı olan 175 oya ulaşamadı. Tehditleri ile başbakanı parmağında oynatan Kakabahev, Johansson'un görevden alınmasının ve hükümetin düşmesine engel oldu. İsveç'in çıkarlarını hiçe sayan Anderson yönetiminin verdiği taviz ülkede büyük tepki çekti. İsveç basınından Expressen gazetesi, ipleri, şantajla hükümeti boyunduruğu altına alan Kakabaveh'in eline vermesi nedeniyle, Başbakanı eleştiri yağmuruna tuttu. Türkiye, NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç hükümetinden terörle tüm bağlantısını kesmesini istiyor.

PARTİ ÇIKARLARINI ÖNCELEDİ

İsveç gazetesi, Kakabahev'in taleplrrine boyun eğen İsveç Başbakanını hedef aldığı baş yazıda, "İsveç'in, partisinin çıkarlarını, ülke güvenliğinden önde tutan bir başbakanı var" ifadelerini kullandı. Haberde Başbakan sorumsuzlukla eleştirilirken, Johnson'ı güvenoyundan kurtarmak ve hükümeti korumak pahasına, Kakabaveh'e verilen tavizin acınası olduğuna dikkat çekildi. "Anderson İsveç'in çıkarlarına değil, partisinin çıkarlarına göre hareket ediyor" sözlerinin sarf edildiği yazıda, Türkiye'nin "ülkenin PKK ile ilişkileri kesmesi" konusundaki kararlı tutumunun göz ardı edildiğine değinildi.

ÜLKENİN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATTI

"Ülkenin geleceğinin satıldığı" ve "bu ödemenin sadece bir bakanı korumak için yapıldığı" vurgulanan yazıda, Anderson ve hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzlaşma yoluna gitmesi gerektiği vurgulandı. Gazete, Adalet bakanının başarısız bir grafik çizdiğini, Anderson'ın 3 ay sonraki seçimleri kazanmak için siyasi imajını korumaya çalıştığını, bu yüzden bakanı korumak adına ülke güvenliğini riske attığını vurguladı.

BÜTÇEYLE TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Expressen, hükümetin en büyük vaadi olan emekli yardımını meclisten geçirmek için önümüzdeki hafta yapılacak ek bütçe oylaması öncesi, Kakabaveh'in yeni talep listesini hükümetin önüne koyduğunu yazdı. PKK'lı vekilin "PKK ve uzantılarına destek" konusunda hükümetle yeni müzakereler talep ettiğini belirten gazete, Kakabahev'in şartlarının kabul edilmemesi halinde hükümet bütçesi oylamasında ret oyu verebileceği tehdidine yer verdi. Gazeteye konuşan Kakabahev, "Eğer bu hafta benimle masaya oturup gelecekte ne yapacaklarını tartışmazlarsa, bu durum bütçe oylamasını etkileyecektir" dedi.

İSTİHBARATI UZAK TUTUN TALEBİ

Oyu karşılığında Kakabahev'in, İsveç'te yaşayan 130'dan fazla PKK'lı teröristin hayatlarını daha rahat ve istihbarat birimlerinden uzakta yaşaması gerektiğini talep ettiği belirtildi. Ayrıca PKK destekçisi vekilin Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da devam etmesini talep ettiği kaydedildi. Bütçe oylaması, 3 ay sonra sandığa gidecek hükümet için büyük önem arz ediyor. Zira Anderson'ın partisi Sosyal Demokratlar'ın en büyük vaatlerinden biri emekliye yapılacak ek yardımlar olacaktı.