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Dünya

PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmişti... İsveç'e 'içerden' cevap: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti. Linde, 'NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde.' ifadesini kullandı. Linde, daha önce de PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söylemişti.

AA10 Haziran 2022 Cuma 17:45 - Güncelleme:
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NATO konusunda basın açıklaması yapan Linde, haziran sonunda İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde, İsveç'e üyelik verilmesi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini ve NATO sürecinin ülkesi için zaman alacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN DE ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Süreç sonunda herkesin memnun olacağı bir sonuç çıkmasını umduğunu kaydeden Linde, "NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde." ifadesini kullandı.

Türkiye ile NATO görüşmelerini yapıcı olarak değerlendiren Linde, görüşmelerin kesintiye uğramayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

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