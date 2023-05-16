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Dünya

PKK/YPG bir çocuğu daha kaçırıp silahlı kadrosuna kattı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'da 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

16 Mayıs 2023 Salı 13:57 - Güncelleme:
PKK/YPG bir çocuğu daha kaçırıp silahlı kadrosuna kattı
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Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki Rakka'dan 16 yaşındaki M.N.A.R'ı kaçırdığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermediğini belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplarına götürüyor.

Teröristler, nisan ayında Halep'in Münbiç ilçesinden 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırmıştı.

2021'DE 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz 2022'de yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

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