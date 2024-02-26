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Dünya

PKK/YPG işgalindeki Rakka'da aşiretler birbiriyle çatıştı! 20 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde Rakka ilinde terör örgütü PKK/YPG ile Beşşar Esed rejiminin varlık gösterdiği bölgelerde, çatışmalar ve mayın patlaması nedeniyle son iki günde 20 kişi yaşamını yitirdi.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
PKK/YPG işgalindeki Rakka'da aşiretler birbiriyle çatıştı! 20 kişi hayatını kaybetti
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği Rakka kent merkezinde Elvelde ile Elmağlatan aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü 19 kişi yaralandı.

Aşiretlerin arasındaki gerginlik kent merkezinde sürerken, PKK/YPG'li teröristler, çatışmaların yaşandığı bölgeye giriş çıkışları kapattı.

- MAYIN PATLAMASI SONUCU 14 KİŞİ ÖLDÜ

Esed rejiminin kontrolünde bulunan Rakka'nın güneyindeki Rasafe bölgesinde dün keme mantarı arayanların girdiği tarladaki mayının patlaması sonucu 4'ü çocuk, 5'i kadın 14 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Rakka'nın kuzeyinde Kubeş ve Rafik köylerinde su istasyonu bekçilerine kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rakka kent merkezi ile kuzey kırsalındaki bazı bölgeler PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde, ilin güney kırsalı da Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

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