PKK/YPG işgalindeki Rakka'da aşiretler birbiriyle çatıştı! 20 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği Rakka kent merkezinde Elvelde ile Elmağlatan aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü 19 kişi yaralandı.

Aşiretlerin arasındaki gerginlik kent merkezinde sürerken, PKK/YPG'li teröristler, çatışmaların yaşandığı bölgeye giriş çıkışları kapattı.

- MAYIN PATLAMASI SONUCU 14 KİŞİ ÖLDÜ



Esed rejiminin kontrolünde bulunan Rakka'nın güneyindeki Rasafe bölgesinde dün keme mantarı arayanların girdiği tarladaki mayının patlaması sonucu 4'ü çocuk, 5'i kadın 14 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Rakka'nın kuzeyinde Kubeş ve Rafik köylerinde su istasyonu bekçilerine kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rakka kent merkezi ile kuzey kırsalındaki bazı bölgeler PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde, ilin güney kırsalı da Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.