PKK/YPG yine yön değiştirdi

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG, 10 Mart'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile imzaladığı mutabakata uyacağını duyurdu.

Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi, terör örgütü YPG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesini görüşmek üzere yakında Şam'a gideceğini açıkladı.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir sürecin başladığını kaydeden Abdi, "Yeni bir Suriye ordusu kuruluyor. Biz de temel gücü olarak yeni Suriye ordusunda rol alacağız. Yakında askeri komitemiz Şam'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında, SDG'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegrasyonu konusunu ele alacağız" dedi.