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Dünya

Planın ilk aşaması devreye giriyor: ABD'den dengeleri değiştirecek petrol hamlesi!

ABD, ülkedeki benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın artan benzin fiyatlarına yönelik 2 aşamalı bir plan açıklayacağı belirtilerek, planın ilk aşamasının arzı artırmak olduğu vurgulandı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 19:29 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 19:29
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikalıların yükselen benzin fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını hızlandırmasından bu yana benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık 1 dolar arttığına işaret edilen açıklamada, savaş nedeniyle petrol arzının azaldığı ve fiyatların yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın artan benzin fiyatlarına yönelik 2 aşamalı bir plan açıklayacağı belirtilerek, planın ilk aşamasının arzı artırmak olduğu vurgulandı.

ABD'nin müttefikleriyle istişareleri sonucu gelecek 6 ay boyunca günde ortalama 1 milyon varil petrolü piyasa süreceği belirtilen açıklamada, bu miktarın tarihin en büyük rezerv salımı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bunun ölçeği emsalsiz. Dünyada, bu süre boyunca günde bu 1 milyon varil oranında petrol rezervinin kullanıma sunulması hiç olmamıştı." denildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, petrol şirketlerinin yıllardır kullanmadığı kuyulardan ücret talep edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulunuldu.

Öte yandan, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'ye yakın artış gösterdi.

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,23 dolara ulaştı.

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