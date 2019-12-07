Plastik kirliliği yarım milyon keşiş yengecini öldürdü
Bilim insanları plastik atıkların içinde hapsolan 570 bin keşiş yengecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Araştırma, okyanusların ücra köşelerindeki iki ayrı adada yapıldı. Hint Okyanusu’ndaki Cocos Adaları ile Pasifik Okyanusu’ndaki Henderson Adası’nda yapılan incelemelerde milyonlarca plastik atık bulundu. Araştırmanın yazarları arasında bulunan Londra’daki Doğal Tarih Müzesi’nin yaşam bilimleri departmanının kıdemli küratörü Alex Bond, “Plastik atıkların sahillerdeki ve diğer kara ekosistemlerindeki yaşama verdikleri zarar hafife alınıyor” dedi.
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