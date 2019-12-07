11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Plastik kirliliği yarım milyon keşiş yengecini öldürdü

Bilim insanları plastik atıkların içinde hapsolan 570 bin keşiş yengecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Araştırma, okyanusların ücra köşelerindeki iki ayrı adada yapıldı. Hint Okyanusu’ndaki Cocos Adaları ile Pasifik Okyanusu’ndaki Henderson Adası’nda yapılan incelemelerde milyonlarca plastik atık bulundu. Araştırmanın yazarları arasında bulunan Londra’daki Doğal Tarih Müzesi’nin yaşam bilimleri departmanının kıdemli küratörü Alex Bond, “Plastik atıkların sahillerdeki ve diğer kara ekosistemlerindeki yaşama verdikleri zarar hafife alınıyor” dedi. 

Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

Bakan Akar'dan NATO mesajı

Bakan Akar'dan NATO mesajı

F.Bahçe'den rakiplerine gözdağı

F.Bahçe'den rakiplerine gözdağı

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...
 

POPÜLER HABERLER

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

'Süper fareler' uzaya gönderildi!

'Süper fareler' uzaya gönderildi!

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA