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Dünya

Poklonskaya'dan sert cevap: Ben de onları unutmayacağım

Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'ya tepki gösterdi.

Sputnik27 Ekim 2021 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:01
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Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, Kuleba'nın Kiev yönetiminin kendisini "asla unutmayacağı" ve "rahat bırakmayacağı" yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Sputnik'e konuşan Poklonskaya ironik bir dille, "Ben de onları unutmayacağım. Ayrıca Ukrayna'da darbe yapanları ve bir zamanlar gelişen ve onların ilerleyen bir ülkeyi harabeye çeviren yardakçılarını unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kuleba, Kiev'in Poklonskaya'yı unutmayacağını ve onu asla rahat bırakmayacağını söylemişti. Ukraynalı bakana göre, Başsavcılık, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Rus diplomatın sınırdışı edilmesi konusuyla ilgileniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçisi olarak atamıştı.

Poklonskaya, Kırım'ın 2014'te Rusya'ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, 'Kırım baharı' olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynamıştı. 2016'dan beri ise Rusya parlamentosunda vekildi, ancak eylül ayındaki seçimde aday olmama kararı almıştı.

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