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Yunan polis teşkilatının ajandasında 'Kuzey Kıbrıs' yazılması olay oldu

Yunan polis teşkilatının 2019 yılı ajandasında Kuzey Kıbrıs ve Makedonya haritalarının olması tartışma başlatırken ülkede 14 polis açığa alındı.

  • İHA
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Yunan polis teşkilatının 2019 yılı ajandasındaki bir harita büyük olaya neden oldu. Ajandadaki haritada Kuzey Kıbrıs ve  Makedonya haritalarının olması skandal olarak nitelendirildi. Olay medyaya yansıyınca polis teşkilatında soruşturma başlatıldı ve 14 polis görevlerini ihmal sebebiyle açığa alındı. Polis teşkilatının sendika üyeleri ajandanın basımını üstelenen özel şirketin şu ana kadar cezalandırılmadığını belirtti.
 
Yunan medyasına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti ve FYROM ( Former Republic of Macedonia) yazılmalıydı.   

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