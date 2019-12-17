15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8517
  • 6,5181
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Polis zorbalığı zengin etti

Kucağındaki bebeği ile ayakta beklemesi istenen ancak oturdu diye polisin müdahale edip gözaltına aldığı Amerikalı kadın tam 3 milyon 630 bin TL kazandı. Polisler görevden alındı ve kadından özür dilendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’de kucağındaki çocuğu polis tarafından çekilip alınan ve şiddet kullanılarak tutuklandıktan sonra Rikers Adası’na gönderilen kadın, New York şehir yönetimiyle 625 bin dolarlık (yaklaşık 3 milyon 630 bin TL) uzlaşmaya vardı.Brooklyn’deki bir sosyal hizmetler merkezinde geçen New York Şehri Polis Teşkilatı’ndan polis memurlarının “insanlık dışı” tutuklamasına maruz kaldığını belirten 23 yaşındaki anne Jazmine Headley, şehir yönetimine karşı dava açmıştı. 

OTURDU, ŞİDDET UYGULANDI 

Çocuk bakım yardımı hakkında bilgi almak üzere sosyal hizmetler merkezi ziyaret eden Headley’e kalabalık bekleme odasında ayakta durması söylendi. Saatlerce ayakta duran anne, kucağındaki bir yaşındaki oğluyla birlikte bekleme alanının zeminine oturdu. Çok sayıda güvenlik görevlisi, yerde oturan ve bebeğini tutan genç anneye fiziksel müdahaleye başladı.Olaya dair bir video kaydında, bir NYPD polis memurunun bebeği defalarca elleriyle tutarak çekip almaya çalıştığı, hızlıca çektiği ve ardından bir şok tabancası çıkararak olayı izleyenlere doğrulttuğu görüldü. Polisler zorla bebeği anneden ayırdı, anneyi sürükleyerek odadan çıkarıp tutuklanmaya mukavemetten gözaltına aldı. Ardından Headley, maksimum güvenlikli bir cezaevi olan Rikers Adası’nda 4 gece 5 gün kaldı. 

İKİ KİŞİ GÖREVDEN ALINDI 

Headley’in şiddet kullanılarak tutuklanmasının ardından New York Sosyal Hizmetler Müdürü, şehir genelinde “asayişi sağlamakla görevli memurların” hepsinin vücut kamerası takmaya başlayacağını duyurdu. Olayın ardından oluşan tepkiler üzerine iki güvenlik görevlisinin de işine son verildiği belirtildi. 

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA