Polis zorbalığı zengin etti

ABD’de kucağındaki çocuğu polis tarafından çekilip alınan ve şiddet kullanılarak tutuklandıktan sonra Rikers Adası’na gönderilen kadın, New York şehir yönetimiyle 625 bin dolarlık (yaklaşık 3 milyon 630 bin TL) uzlaşmaya vardı.Brooklyn’deki bir sosyal hizmetler merkezinde geçen New York Şehri Polis Teşkilatı’ndan polis memurlarının “insanlık dışı” tutuklamasına maruz kaldığını belirten 23 yaşındaki anne Jazmine Headley, şehir yönetimine karşı dava açmıştı.

OTURDU, ŞİDDET UYGULANDI

Çocuk bakım yardımı hakkında bilgi almak üzere sosyal hizmetler merkezi ziyaret eden Headley’e kalabalık bekleme odasında ayakta durması söylendi. Saatlerce ayakta duran anne, kucağındaki bir yaşındaki oğluyla birlikte bekleme alanının zeminine oturdu. Çok sayıda güvenlik görevlisi, yerde oturan ve bebeğini tutan genç anneye fiziksel müdahaleye başladı.Olaya dair bir video kaydında, bir NYPD polis memurunun bebeği defalarca elleriyle tutarak çekip almaya çalıştığı, hızlıca çektiği ve ardından bir şok tabancası çıkararak olayı izleyenlere doğrulttuğu görüldü. Polisler zorla bebeği anneden ayırdı, anneyi sürükleyerek odadan çıkarıp tutuklanmaya mukavemetten gözaltına aldı. Ardından Headley, maksimum güvenlikli bir cezaevi olan Rikers Adası’nda 4 gece 5 gün kaldı.

İKİ KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Headley’in şiddet kullanılarak tutuklanmasının ardından New York Sosyal Hizmetler Müdürü, şehir genelinde “asayişi sağlamakla görevli memurların” hepsinin vücut kamerası takmaya başlayacağını duyurdu. Olayın ardından oluşan tepkiler üzerine iki güvenlik görevlisinin de işine son verildiği belirtildi.