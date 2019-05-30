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Polise `cesaretiniz varsa vurun´ dedi, vurdular

ABD'de polis memurlarına silah çekerek bir el ateş eden ve `cesaretiniz varsa vurun beni´ diye bağıran adama polisler kurşun yağdırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden adamın psikolojik sorunları bulunduğu belirtildi.

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Olay, ABD´nin Louisiana eyaletinde yer alan New Orleans şehrindeki bir apartman kompleksinin otoparkında meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 40 yaşındaki Donald Davis, apartmana girmek için anahtarla kapıyı açmaya çalıştığı sırada, anahtar kırılarak kapının kilidinde kaldı ve bunun üzerinde Davis sinirle bina yönetiminin ofisine gitti. Bina yönetimi çalışanları, Davis´in elinde silah ile içeri girerek kendilerini tehdit etmesi üzerine, durumu hemen polise ihbar etti. Çalışanlar, ihbardan yaklaşık 50 dakika sonra olay yerine gelen polis memurlarına Davis´in ofisi terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis memurları Davis´i sorgulamak için yaşadığı apartmana gitmek için otoparktaki polis aracına döndü. Tam bu sırada polis memurları, silah taşıyan Davis´in kendilerine doğru yaklaştığını ve onlara silah doğrulttuğunu gördü. Polislere 'cesaretiniz varsa vurun beni, öldürün beni' diye bağırarak bir el ateş eden Davis'e polisler 31 el ateş etti. 
 
Olay yerinde hayatını kaybeden Davis'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Öte yandan, polis memurlarının görüntülerin incelenmesi için Davis´in ailesi ile iletişime geçtiği ve Davis´in akıl hastası olduğunu bu sırada öğrendikleri belirtildi.

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