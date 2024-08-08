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Dünya

Polisi bin 307 kez arayarak hakaret eden şahıs tutuklandı

Japonya'da yaşanan ilginç olayda 1 ay içinde polisi bin 307 kez arayan ve hakaret içeren ifadeler kullanan 69 yaşındaki Yoshio Shimada “polisin görevini yerine getirmesini engelleme” suçlamasıyla tutuklandı.

IHA8 Ağustos 2024 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
Polisi bin 307 kez arayarak hakaret eden şahıs tutuklandı
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Japonya'nın Saitama eyaletinde bulunan Kawaguchi şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şehirdeki bir polis karakolunu 1 ay içinde bin 307 kez arayan 69 yaşındaki Yoshio Shimada "polisin görevini yerine getirmesini engelleme" suçlamasıyla tutuklandı.

GÖREVLİLERE HAKARET ETTİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, aramaları 9 Temmuz'a kadarki 1 aylık sürede gerçekleştiren şüpheli, kendisine yanıt veren memurlara karşı "Kovuldun", "Vergi hırsızı", "Aptal" ve "Beni tutuklayın" gibi ifadeler kullandı.

"SANIRIM ÇOK FAZLA ARADIM"

Polise verdiği ifadede "Sanırım çok fazla aradım" diyerek suçlamaları kabul eden Shimada'nın daha önce de benzer rahatsız edici aramalar konusunda polis tarafından uyarıldığı açıklandı.

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