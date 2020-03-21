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Dünya

Polisin yüzüne öksürdü, 'Artık siz de kovid-19 enfektesiniz' dedi

Hollanda'da polis tarafından durdurulan ve sarhoş olduğundan şüphelenilen şahıs Kovid-19 (Covid-19) enfekte olduğunu söyleyerek kasıtlı bir şekilde polislerin yüzüne öksürdü.

star.com.tr21 Mart 2020 Cumartesi 18:18 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 18:18
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Hollanda'da 23 yaşındaki bir genç, kullandığı arabayla hem sürat yapıp hem de şerit ihlali yapınca, polis tarafından durduruldu. Polislerin sarhoş olduğundan şüphelendiği sürü, polisle tartışmaya başladı.

İddiaya göre genç adam, polisin alkolmetreye üfleme konusundaki ısrarı üzerine, 2 polis memurunun yüzüne doğru öksürerek, 'Koranivirüs enfekteyim ve artık siz de öylesiniz' dedi.

Bunu saldırı sayan polis, genç adamı gözaltına aldı.

Bölge mahkemesi, şüpheliyi saldırı ve ölüm tehdidinde bulunmaktan suçlu buldu ve 10 hafta hapis cezasına çarptırdı. Tutuklama sonrası yapılan testlerin sonucunda, şahsın aslında Covid-19 ile enfekte olmadığı ortaya çıktı.

star.com.tr

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