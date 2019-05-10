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Polisler bile şaşkına döndü! Lüks villadan cephanelik çıktı...

ABD'nin Los Angeles kentinde lüks bir villaya düzenlenen operasyonda evin içinden çıkanları görünce polis bile şoke oldu.

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ABD'nin Los Angeles kentindeki en lüks bölgelerden biri olan Holmby Hills'te polis geçtiğimiz gün bir operasyon düzenledi.
 
 
Ancak operasyon sonucunda bulunanlara polis bile şaştı kaldı.
 
Yapılan operasyon sonucu zenginlerin bulunduğu muhitteki bir evde binden fazla silah ve mermi bulundu.
 
 
Silah kaçakçılığının gözler önüne serildiği operasyonla ilgili konuşan polis memuru Chris Ramirez "31 yıllık meslek hayatım boyunca hiç bu kadar çok silahı bir arada görmemiştim" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
 
Olayda bir kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, polisin soruşturması sürüyor.
 

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

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