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Dünya

Polisten Müslümanlara sopalı gözaltı

Hindistan’da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan ırkçı Vatandaşlık Yasası’na karşı düzenlenmek istenen gösterilere ülkenin çeşitli bölgelerinde yasak getirildi.

20.12.2019  02:27 - Güncelleme: 20.12.2019  02:27

Başkent Yeni Delhi’de toplanan göstericilere polis sert bir şekilde müdahale etti. Müslüman göstericilerin sopalarla dövüldüğü ve biber gazıyla saldırıldığı eylemde Hindistan Komünist Partisi lideri Sitaram Yechury’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İnternetin ve telefonun kesildiği başkentte Jamia Millia Islamia (JMI) ve Nehru Üniversiteleri (JNU) girişe kapatıldı. Utar Pradeş eyaletinde 4 ve daha fazla sayıda kişinin bir araya gelmesinin yasaklanırken, Karnataka’daysa Bangalor’daysa ırkçı yasayı protesto etmek isteyen 30 kişi gözaltına alındı. 

 

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