Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri’nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeye operasyon düzenleyeceğini açıkladı. TRT WORLD Politika Uzmanı Yusuf Erim, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda gerçekleştireceği operasyonu, ABD ve Türkiye ilişkilerini aksam.com.tr’ye değerlendirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan TRT WORLD Politika Uzmanı Yusuf Erim, Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun Türkiye’nin ulusal güvenliği için önemli olduğunu vurguladı. Erim, “ABD Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamaları ciddiye almıyorum, çünkü bölgede yetkileri yok. Bu açıklamalar Türkiye’yi korkutmak ve düşündürmek için olabilir. Ama Türk hükümetinin duruşu çok net, bu konuda artık beklemeye tahammülü kalmadı.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMAK İSTİYOR”

Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun Türkiye’nin ulusal güvenliği için önemli olduğunu belirten Yusuf Erim, “Fırat’ın doğusundan Türkiye’ye yönelik ciddi tehditler var. Türkiye bölgeye antiterör operasyonu çekmeye çalışıyordu, güvenli bölge oluşturmak istiyordu. Aynı zamanda Türkiye’deki 3,1 milyon mültecinin yerleştirilmesi içinde bir ön adım. Mültecilerin tekrar kendi ülkelerine geri dönmesi açısında önemli bir adım.” dedi.

“ABD YPG İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK KENDİ YASALARINI ÇİĞNİYOR”

ABD’nin terör örgütü YPG’ye karşı çok ciddi sempatisi olduğunu söyleyen Erim, “ABD’liler uzun yıllardır YPG’yi PKK’dan ayrı göstermeye çalıştı. Fakat bu Washington’da tutulan en kötü sırdır, bunu herkes bilir. YPG ile ilgili yapılan konuşmalarda ABD’nin duruşu ortaya çıkıyor. ABD yasalarına göre bir terör örgütüyle işbirliği yapmak yasak, ABD kendi yasalarını çiğniyor. Trump, Obama döneminde yapılan hataları temizlemeye gitti ama bu konuda ne kadar başarılı bu sorgulanıyor.

ABD için Suriye’den çekilme kararı iyi bir karardı, ama bunu uygulayamadı. ABD’yi Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve CENTCOM olarak ayırmak lazım. Çünkü çok başlı bir hükümet yapısına sahip, bazen kendi iradelerini koymaya çalışıyorlar. Bu yüzden Beyaz Saray’ın Türkiye’nin yapacağı operasyona olumsuz bakacağını düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜNE CİDDİ DARBE VURACAK”

Türkiye’nin güvenlik sınırı olarak M4 karayolunun almasının önemli olduğunu ifade eden Yusuf Erim, “Doğudan batıya, Suriye’nin bir köşesinden öbür köşesini bağlayan M4 karayolu terör örgütü için önemli lojistik bir yol. M4 karayolu Türkiye’nin kontrolüne girerse terör örgütüne çok ciddi darbe vurmuş olur. Bütün bu ölçümlerde M4 karayolu üzerinden yapılıyor. Çünkü Türkiye’nin elinde çok ciddi kozlar olacak.”

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı net bir tavır sergilediğini belirten Erim, “ABD Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamaları ciddiye almıyorum, çünkü bölgede yetkileri yok. Bu açıklamalar Türkiye’yi korkutmak ve düşündürmek için olabilir. Ama Türk hükümetinin duruşu çok net, bu konuda artık beklemeye tahammülü kalmadı. Operasyonun bu gene bitmeden başlayacağını düşünüyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.