Politikaları tutmayınca köşeye sıkıştılar: Türkiye'ye ihtiyacımız var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze saldırıları sonrası Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaret ABD basınında geniş yankı buldu.



ABD basını, Blinken'ın ziyaretinin İsrail-Filistin arasında sağlanacak ateşkes çabalarında Türkiye'nin daha büyük rol oynayacağının sinyali olabileceğini yazdı.

ABD basınına konuşan uzmanlar, Blinken'in 2'nci Türkiye ziyaretini hem Gazze'de hem de küresel jeopolitik düzlemde değişen koşullar çerçevesinde değerlendirirken ABD'nin İsrail odaklı politikasını değiştirmeye mecbur kaldığını belirtti.

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İsrail-Filistin konusunda Türkiye'yi diplomatik çabaların dışında tutmaya çalışan ABD'nin yaklaşımının Blinken'ın ziyaretiyle değiştiğine işaret edildi.

ABD'li Bakan Blinken'ın son Orta Doğu turuna Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek başlamasının sembolik olarak anlamlı bulunduğu dile getirildi.

Gazeteye konuşan uzmanlar, "Hamas'ı ikna etmek için Türk diplomasisine ve Türkiye'nin kaldıracına ihtiyaç olabilir. Türkiye'nin bu noktada bir rolü olacaktır. Diğer bir konu ise, elbette ABD yönetiminin Türkiye'yi dışarıda tutma çabasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubunu yumuşatmayacağını fark etmiş olması. Washington ve Ankara, Orta Doğu'daki savaşın yayılmasına ilişkin endişeleri de paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği oylamasının Türkiye'ye sadece ABD değil Avrupa Birliği nezdinde de önemli bir diplomatik koz verdiği aktarıldı.

Türkiye, Rusya ve Macaristan'ın NATO genişlemesini engellemek ya da ertelemek için bir anlaşma yaptığına ilişkin ortaya atılan iddialara karşı çıkan uzmanlar, bunun doğru bir bakış açısı olmadığını Türkiye bunu kendi kaygıları ve ulusal çıkarları için yaptığını belirtti.