Polonya: 10 bin Ukraynalı yaralı askeri tedavi etmeye hazırız

Morawiecki, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine yaptığı ziyarette, Polonya'nın halihazırda "birkaç düzine" Ukraynalı askeri tedavi ettiğini ve daha fazlasını almaya hazır olduğunu belirtti.

Morawiecki, "Gerekirse, en az 10,000 (askeri) almaya hazırız... Ukrayna'daki tüm yaralı askerleri almak ve tedavi etmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy Cuma günü CNN'e yaptığı açıklamada, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşta şu ana kadar 2,500 ila 3,000 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini, 10,000 askerin de yaralandığını belirtmişti.

Morawiecki bu açıklamayı, 300 ila 350 mültecinin barınması için Polonya fonuyla Lviv'de kurulan "prefabrik kenti" açmak için gerçekleştirdiği ziyarette yaptı.