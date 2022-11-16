NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.

Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

POLONYA, 4. MADDEYİ DEVREYE KOYDU



Konuyla ilgili acil toplantı yapan Polonya hükümeti, NATO'nun 4.maddesini işlettiklerini duyurdu.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: TÜM GERÇEKLERİN TESPİT EDİLMESİ ÖNEMLİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili NATO'nun durumu gözlemlediğini belirterek, "Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli." mesajını paylaştı.

Stoltenberg, Twitter hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile konuşarak taziyelerini ilettiğini bildirdi.

NATO'nun durumu gözlemlediğini ve müttefiklerin yakın dayanışma içerisinde olduğunu belirten Stoltenberg, "Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli." değerlendirmesini yaptı.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." ifadesi kullanılmıştı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.