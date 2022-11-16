Polonya Başbakanı Morawiecki: NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğini değerlendiriyoruz

Morawiecki, ülkesinin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi nedeniyle acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO'nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, NATO'nun bir üyesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

Morawiecki, silahlı kuvvetlerin seçilmiş unsurlarının özellikle hava sahası gözetimi alanındaki savaş hazırlığını artırmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının da "hazır olma durumunun arttığını" ifade eden Morawiecki, manipülasyona karşı dikkatli olma ve itidal çağrısında bulundu.

Morawiecki, Rusya'nın büyükelçisinin Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Güvenlik güçleri ve uluslararası uzmanların sahadaki incelemelerinin sürdüğünü belirten Morawiecki, NATO müttefikleri ve Ukrayna ile iletişimde olduklarını kaydetti.