İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2023 Salı / 11 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7388
  • EURO
    19,7934
  • ALTIN
    1107.84
  • BIST100
    5683.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya Başbakanı Morawiecki'den idam çıkışı
Dünya

Polonya Başbakanı Morawiecki'den idam çıkışı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkede idam cezasının geri getirilmesini desteklediğini söyledi.

AA3 Ocak 2023 Salı 12:49 - Güncelleme:
Polonya Başbakanı Morawiecki'den idam çıkışı
ABONE OL

Facebook hesabından soru-cevap etkinliği düzenleyen Morawiecki, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Morawiecki, idam cezası konusunda kilisenin öğretisine katılmadığını belirterek "Bunun genel olarak, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Polonya'da idam cezası 1998'de kaldırıldı. En son idam edilen kişi, bir kadına tecavüz edip öldürmekten ve kadının iki kızını öldürmeye teşebbüsten Nisan 1988'de asılan, Andrzej Czabanski'ydi.

Polonya'daki çoğu siyasi parti, ölüm cezasının yeniden getirilmesine karşı çıkıyor ancak iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin bazı üyeleri, idam cezasının geri getirilmesini destekliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.