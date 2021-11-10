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Dünya

Polonya-Belarus sınırında kriz devam ediyor

Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi devam ediyor. Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus tarafının sığınmacıları korkutmak için ateş açtığını iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

DHA10 Kasım 2021 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:22
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Polonya-Belarus sınırındaki Bruzgi bölgesindeki sığınmacı krizi devam ediyor. Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus tarafının 'sığınmacıları korkutmak için' ateş açtığını iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Öte yandan Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Dün 599 sınırı yasa dışı yollardan geçmek girişimi kaydedildi. 9 kişi gözaltına ve sığınmacılara geçiş için yardım eden 3 kişi gözaltına alındı" denildi.

AB VE NATO, BELARUS'A TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belarus, insanların hayatlarını riske atmaktan vazgeçmeli" dedi. Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya sınırındaki durum hakkında konuştum. Belarus'un sığınmacıları taktik olarak kullanması kabul edilemez. NATO, Polonya ve bölgedeki tüm Müttefiklerimizle dayanışma içindedir" açıklamasını yapmıştı.

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