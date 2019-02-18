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Polonya çekildi, İsrail’in Vişegrad ülkeleri toplantısı iptal oldu

İsrail’de bugün başlaması planlanan İsrail-Vişegrad Grubu Ülkeleri (Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) ortak toplantısı, Polonya’nın katılmama kararı nedeniyle iptal oldu.

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Çekya Radyosunun haberine göre Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Polonya ile İsrail arasında yaşanan kriz üzerine Polonya'nın, toplantıya katılmama kararı almasından dolayı V4 İsrail toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

"POLONYALILAR ANNE SÜTÜ İLE YAHUDİ DÜŞMANLIĞI İÇTİLER"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bugün yaptığı açıklamada, Polonyalıları Yahudi düşmanlığıyla suçlayarak, "Polonyalılar anne sütü ile Yahudi düşmanlığı içtiler." ifadesini kullanmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Katz'ın ifadelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "ifadelerinin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği" olduğuna dikkati çekmiş ve ülkesinin V4 İsrail toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

"POLONYALILARDAN BAZILARI NAZİLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Şubat'ta, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." demişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de V4-İsrail toplantısına katılmayacağını ve ülkesinin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından temsil edileceğini söylemişti.

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