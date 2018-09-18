Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinde kalıcı askeri üs kurması için Trump'a 2 milyar dolardan fazla para teklif etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye hareket eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Yapılan görüşmede Trump'ın Polonya'ya askeri birlik ve teçhizat sevk etmesini isteyen Duda, ABD'nin kalıcı bir üs kurmasını ve bu üsse "Trump Hisarı" verilmesini önerdi.

ABD'nin ülkesindeki olası varlığını "güvenliğin garantörü" olarak nitelendiren Polonya Cumhurbaşkanı Duda, "Bunun gerçekleşebileceğine inancım tam." ifadesini kullandı.

Polonya'nın bu teklifini düşüneceğini ifade eden ABD Başkanı Trump ise, "Fakat Polonya, bunun bedelini ABD'ye ödemeli." dedi.

Duda'nın Polonya'da kurulmasını istediği kalıcı askeri üs için ABD'ye 2 milyar dolardan fazla para teklif ettiğini söyleyen Trump, "Gerçekten varlıklı (zengin) ülkeleri koruma noktasında arzuluyuz." ifadelerini kullandı.

(Akşam)