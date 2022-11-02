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Dünya

Polonya'dan kömür açıklaması: En kısa zamanda imzalayacağız

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan yasayı 'en kısa zamanda' imzalayacağını söyledi.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Polonya'dan kömür açıklaması: En kısa zamanda imzalayacağız
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Duda, dün akşam saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun aciliyetinin farkında olduğunu söyledi.

Geçen hafta Polonya meclisi tarafından onaylanan tasarıya göre, yerel yönetim birimleri kömür dağıtma yetkisine sahip olacak.

Duda, yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan söz konusu yasayı "en kısa zamanda" imzalayacağını söyledi.

Atılacak bu adımla konutlara kömür dağıtımının hızlanması hedefleniyor.

Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durduran Polonya'nın, Norveç'ten doğal gaz almasına imkan sağlayan "Baltic Pipe" boru hattı 1 Ekim'de açılmıştı.

Polonya da kömür enerji sepetinde önemli bir yer tutuyor. Ülke, konutların ısınması ve elektrik üretiminde de kömürü yoğun olarak kullanıyor.

British Petroleum (BP) verilerine göre, Polonya, Almanya ve Ukrayna'nın ardından Avrupa'nın en büyük kömür rezervlerine sahip ülkesi olarak dikkati çekiyor.

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