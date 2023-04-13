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Dünya

Polonya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için Almanya'dan onay istedi

Polonya'nın, eski Sovyet tasarımı savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme izni için Alman hükümetine başvurduğu bildirildi.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Polonya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için Almanya'dan onay istedi
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Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, Polonya'nın geçmişte Almanya'dan satın alınan MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslimi için izin istediği belirtildi.

Almanya 2002 yılında, Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan (NVA) devraldığı 23 adet MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin kendi stoklarındaki sekiz MiG-29 savaş uçağını Ukrayna'ya teslim ettiğini söylemişti.

Ancak Polonya'nın Almanya'dan alınan savaş uçaklarını teslim edebilmesi için Berlin yönetiminin onayı gerekiyor.

Polonya'nın yanı sıra Slovakya da dört MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı.

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