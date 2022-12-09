Polonya ordusu Güney Kore K2 Black Panther tankları teslim aldı

Güney Kore'den alınan K2 Black Panther tanklarının orduya teslim töreninde konuşan Morawiecki, söz konusu tankların makul fiyatlı ve teslimat süresinin hızlı olduğunu söyledi.

Morawiecki, Polonya'nın güvende olması için düşmanları güçlü bir orduyla caydırmak istediklerinin altını çizerek, "Ordumuz o kadar güçlü olmalı ki kimse bize saldırmaya cesaret edememeli." ifadesini kullandı.

K2 Black Panther tanklarının önemine işaret eden Morawiecki, "Orduya yapılacak harcamalardan tasarruf, doğru olmaz. Rusya'nın tüm komşuları tehdit altında ve bu nedenle Polonya ordusu güçlendiriliyor." diye konuştu.

- "EĞİTİMLİ ASKERLER TARAFINDAN KULLANILACAĞI BİLİNMELİDİR"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da orduyu güçlendirdiklerini ve önceliğin ülkenin güvenliği olduğunu vurguladı.

Blaszczak, K2 tanklarının gerekirse vatanı etkili şekilde savunacak deneyimli askerlerce kullanılacağını belirterek, "Güney Kore'de bazı askerler, K2 tanklarının kullanımı konusunda eğitim alıyor. Kendimizi savunacağımız teçhizatın eğitimli askerler tarafından kullanılacağı bilinmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya ordusunun güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Blaszczak, tankların Polonya'nın kuzeydoğusunda konumlandırılacağını kaydetti.

Blaszczak, "Güney Kore ile işbirliği kapsamında K2 tankları, 2026'dan sonra Polonya'da da üretilecek. Polonya'nın güvenliği bizim için en önemli şey." dedi.