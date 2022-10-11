Polonya ordusuna Bayraktar TB2 SİHA gücü! ''Çok önemli bir unsur''

Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alan ilk NATO üyesi ülke olan Polonya Bayraktar TB2'nin orduda kullanıma girmeye hazırlandığını duyurdu.



TARİH VERDİ

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, "Polonya ordusu, ekim ayında Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile donatılacak" dedi.

'ORDUNUN MODERNİZASYONU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Bu gelişmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Skurkiewicz, "Bu dronların gerçek tehditlerde ve gerçek savaşta nasıl performans gösterdiğini gözlemliyoruz. Silahlı kuvvetlerin modernizasyonunun çok önemli bir unsuru" ifadelerini kullandı.