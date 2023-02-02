Polonya, savaş tazminatı için ABD'den destek istedi

Mularczyk, ABD Kongre üyeleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı kayıplar nedeniyle Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat istendiğini hatırlatan Mularczyk, "Bugün ülkemizi etkileyen bu tarihi ve siyasi mesele hakkında tartışma ve çalışma alanı olduğuna inanıyoruz. Bu konuya ve rapora gösterilen ilginin beni şaşırttığını söylemeliyim." ifadesini kullandı.

Mularczyk, her iki partiden kongre üyeleri ve senatörlerle işbirliği için fırsatlar olduğuna dikkati çekerek, "Birçok siyasetçi sorunun boyutundan habersiz ve tazminat konusunda işbirliği söz konusu olduğunda 'sadece yolun başında olduğumuzu' söylediler. Burada manevra alanı görüyorum çünkü Almanya'nın davranışı hukukun üstünlüğü veya insan haklarının korunması standartlarına uymuyor." diye konuştu.

Konuya ilişkin umudunun olduğunun altını çizen Mularczyk, zamana ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı rapor hazırlamış ve buna göre Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat talep etmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.

Bakanlık, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin 3 Ocak'ta, "konunun kapandığına" dair yanıt aldıklarını açıklamıştı.