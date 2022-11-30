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Dünya

Polonya, Ukraynalı mültecilerden barınma ücreti alacak

Polonya Bakanlar Kurulu, Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul etti. Tasarı önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak.

IHA30 Kasım 2022 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Polonya, Ukraynalı mültecilerden barınma ücreti alacak
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Polonya Bakanlar Kurulu, Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik yapılmasını içeren tasarıyı kabul etti. Savaştan kaçan mültecilere ödenen yardım sisteminin sıkılaştırılmasını ve toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmının mülteciler tarafından ödenmesini içeren tasarıya göre 1 Mart 2023 tarihinden itibaren Polonya'da 120 günden fazla kalacak olan her Ukraynalı mülteci, günlük 40 zlotiyi (yaklaşık 8.5 euro) geçmemek suretiyle kendisi için yapılan masrafların yüzde 50'sini karşılayacak. İkamet süresinin 180 günü aşması durumunda ise günlük 60 zlotiyi (12.8 euro) geçmemek kaydıyla söz konusu masrafların yüzde 75'ini kendi cebinden ödeyecek. Engelliler, çocuklar, emekliler, hamile kadınlar, 12 yaş altında çocuğu bulunanlar, 3 çocuk sahibi aileler ve zor durumda olanlar söz konusu masraflardan muaf olacak.

Bakanlar Kurulu tasarısına göre Ukraynalı mültecinin Polonya'dan çıkması durumunda kendisine yapılan yardımlar durdurulacak. Polonya dışında 30 günden fazla kalması durumunda ise bu ülkedeki oturum hakkını ve almakta olduğu yardımları kaybedecek. Tasarı, önümüzdeki günlerde Polonya parlamentosunda görüşülmeye başlanacak.

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