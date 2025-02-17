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Dünya

Polonya, Ukrayna'ya barış gücü askeri göndermeyi planlamıyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya barış gücü askeri gönderme planlarının olmadığını ancak bu tür güvenlik garantileri sağlamak isteyen ülkeleri destekleyeceklerini bildirdi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Polonya, Ukrayna'ya barış gücü askeri göndermeyi planlamıyor
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Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Tusk, Avrupalı liderlerin bir araya geleceği olağanüstü zirveye katılmak üzere Paris'e hareketinden önce basına açıklamalarda bulundu.

Bölgenin güvenliği için hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği yapılması gerektiğini belirten Tusk, "Polonya, AB, müttefikler ve ABD ile güvenlik konusundaki işbirliğini sürdürmeye kararlıdır." dedi.

Polonya'nın ABD ile olan güçlü ilişkisi nedeniyle kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Tusk, "Özel bir itibarımız var ve pozitif bir rol oynamalıyız." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, savaş sona erdiğinde İngiliz barış gücü askerlerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını açıklamasına karşılık Tusk, kendilerinin böyle bir planı olmadığını aktardı.

Polonyalı lider, "Ukrayna topraklarına Polonya askeri göndermeyi planlamıyoruz. Ancak gelecekte bu tür güvenlik garantileri sağlamak isteyecek ülkeleri de lojistik ve siyasi destek anlamında destekleyeceğiz." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılacak olağanüstü zirveye Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.

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