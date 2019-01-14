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Polonya'da belediye başkanı Adamowicz, sahnede bıçaklı saldırıya uğradı

Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da bir belediye başkanı katıldığı yardım toplama etkinliği sırasında sahnede bıçaklı saldırıya uğradı.

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Baltık kıyısındaki Gdansk kentinin belediye başkanı Pawel Adamowicz, ülkenin en büyük yardım kuruluşlarından Büyük Noel Yardım Orkestrası'nın kentte düzenlediği etkinliğinde sahnede konuşma yaparken bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karın bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Adamowicz, Gdansk Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastane doktorlarından Dr. Tomasz Stefaniak, yaptığı açıklamada, ameliyata alınan Adamowicz'i 5 saatlik müdahalenin ardından hayatta tutmayı başardıklarını, ancak belediye başkanının sağlık durumunun hala kritik olduğu bildirdi.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki saldırganın, daha önce banka soygunu gibi suçlardan sabıka kaydı bulunduğu ve saldırıyı "siyasi öç almak amacıyla" gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen saldırganın, geçmişte başka suç nedeniyle hapis cezası almasından Adamowicz'in Sivil Platform Partisini sorumlu tuttuğu aktarıldı.

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