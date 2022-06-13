Polonya'da çevrecilerin doğalgaz endişesi

Polonya hükümetinin Gdansk şehrinde bulunan yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesinin (FSRU) kapasitesini artırma kararı ülkedeki çevreci dernekler tarafından eleştiriliyor.

Rusya'dan doğal gaz alan ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz sıkıntısıyla yüzleşen Çekya ile Slovakya'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Polonya hükümeti, 6 Haziran'da atılacak yeni adımları duyurmuştu.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Gdansk'ta bulunan ve 6,1 milyar metreküplük gazlaştırma yapan FSRU'nun kapasitesinin 12 milyar metreküpe çıkarılacağını kaydetmişti.

Polonya'da bulunan "Laboratory for All Beings" isimli çevre derneği de 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rus gazını terketmek için FSRU kapasitesini artırmanın "gereksiz" olduğunu savundu.

Ülkenin uzun süre fosil yakıtlara bağımlı olacağı konusunda uyarıda bulunan dernek, bunun iklim krizi bağlamında bir "suç" olduğunu bildirdi.

Çevreci diğer dernek "Gastivist Polska"nın temsilcisi Nawojka Ciborska da yaptığı açıklamada, daha fazla doğal gaz kullanmanın sıfır emisyon hedefinden uzaklaşmaya neden olacağını öne sürdü.

Londra, Varşova, Berlin ve Pekin'de merkezi bulunan ve 50'den fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren çevre hukuku kuruluşu ClientEarth de 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avrupa'da hayata geçecek 30 doğal gaz projesine dava açacağını duyurmuştu.

Polonyalı enerji uzmanları ise FSRU terminallerinin ihtiyaç duyulmadığında başka ülkelere devredilebileceğini ve acil durumlar için kesin çözüm olduğunu belirtiyor.