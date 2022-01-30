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Dünya

Polonya'da fırtına: 1 milyona yakın ev elektriksiz kaldı, 1 kişi öldü

Polonya'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1 milyona yakın haneye ise elektrik verilemiyor.

IHA30 Ocak 2022 Pazar 16:03 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 16:13
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Polonya'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle binlerce ağaç devrildi, evlerin çatıları uçtu. Yer yer saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle ülkenin kuzeybatısındaki Swinoujscie kentinde tekneler battı, bir bankanın alarmı harekete geçti. Zachodniopomorski bölgesinde 110 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Hükümet Güvenlik Merkezi, Baltık Denizi kıyısında bulunan Pomeranya bölgesinde de 680 bin haneye elektrik verilemediğini duyurdu.

Ülkenin iç ve güney kesimlerinde de şiddetli fırtına binlerce ağacın devrilmesine, çatıların uçmasına sebep oldu. Bazı bölgelerde rüzgarın binaların dış cephesini söktüğü görülürken, ülkenin iç ve orta kesimlerindeki birçok bölgede de elektrik kesintileri meydana geldi.

Ülkenin kuzeyindeki Wejherowo kentine bağlı Tluczewo köyü yakınlarında seyretmekte olan bir aracın üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Olayda araçta bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği, ağır yaralanan bir diğer kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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