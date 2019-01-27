İran: Varşova Zirvesi DEAŞ komplosuna benziyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Polonya'da 13-14 Şubat'ta düzenlenecek İran karşıtı zirveyi yeni bir "fitnenin" başlangıcı olarak değerlendirdi.

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Polonyalı yetkililerin zirvenin İran'la ilgili olmadığını resmen ilan etmesine rağmen Felahetpişe, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Bakanlığı yetkilileriyle konuyu değerlendirmek üzere toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

İran, ABD tarafından Polonya'da düzenlenecek İran karşıtı zirvenin duyurulmasının ardından, ülkesindeki Polonya Film Haftası etkinliğini iptal etmişti.

Polonya’nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt da 13 Ocak'ta İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti.