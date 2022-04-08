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Dünya

Polonya'da ispirto içen 13 kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesinde ispirto içen 13 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışının durdurulduğunu açıkladı.

IHA8 Nisan 2022 Cuma 18:14 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 18:15
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Polonya'nın güneyinde yer alan Yukarı Silezya bölgesindeki çeşitli kentlerde ispirto içen 13 kişi hayatını kaybetti. İspirto tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden 3 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışını yasakladı. Sağlık Müfettişliği tarafından yayınlanan bildiride ispirtoda bulunan metil alkolün 15 ml kadar tüketilmesi halinde körlüğe, 30 ml kadar tüketilmesi durumunda ise ölüme sebep olacağı belirtilerek, vatandaşlara ispirto tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca hayatını kaybedenler hakkında polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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